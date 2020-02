The Division 2 – Warlords of New York Expansion angekündigt

Spieler von The Division 2 haben lange auf neuen, umfangreichen Content gewartet. Gestern kam endlich die Ankündigung der ersten Expansion, die Agents zurück nach New York führen wird.

The Division 2 geht zurück nach New York

Gestern wurde durch das Studio Massive die erste Erweiterung für deren Live Service Titel angekündigt. Diese trägt den Namen Warlords of New York und wird euch damit beauftragen, Aaron Keener endlich zur Strecke zu bringen.

Neben einer neuen Kampagne wird es auch zahlreiche Änderungen, neue Systeme und Reworks geben. Während manche davon für alle Spieler frei verfügbar sein werden, sind andere wiederum nur der Expansion vorbehalten und diese kostet euch 30 €.

Die Kampagne setzt euch auf Aaron Keener an, doch bevor ihr diesen erreichen könnt, müsst ihr dessen Crew ausfindig machen. Dabei führt euch euer Weg zurück in ein überarbeitetes New York, diesmal ohne Schnee.

Die Storymissionen dienen dabei dazu euch vom aktuellen Level 30 zum neuen Maxlevel 40 zu bringen. Doch diesmal ist bei 40 nicht wieder Schluss, denn ähnlich wie Destiny 2 wird es auch hier eine unendliches Fortschrittssystem geben. Nach Level 40 verdient ihr durch XP neue Shade Level und könnt eure Statuswerte dauerhaft verbessern.

Shade Level ersetzen zudem auch Gearscores vollständig und mehrere Reworks zu Gear, Skills und Rekalibrierung sollen dem Spiel frischen Wind verleihen. Neue Spezialisierungen sind dabei natürlich auch mit am Start.

In Zukunft wird man zudem Seasons ins Spiel integrieren, die euch Ingame Boni bringen, und wie in so vielen Titeln, einen freien und einen bezahlten Pfad bieten werden. Aktuell können Besitzer des Year 1 Pass die neue Episode 3 spielen, die eine Einleitung zur Expansion bietet.

Spieler ohne den Pass können die neuen Missionen nächste Woche ab dem 19. Februar spielen. Die Warlords of New York Expansion wird am 3. März auf allen Plattformen erscheinen.

Quelle: Ubisoft