Shadow Arena – Anmeldung zur Beta möglich

Shadow Arena war ursprünglich Teil des bekannten südkoreanischen MMOs Black Desert und hat sich mittlerweile zu einem eigenständigen Spiel gemausert. Mit einem rasanten Mix aus MOBA, MMO und Battle Royale verspricht das Spiel so einiges und wird zunächst einmal für den PC verfügbar sein.

Ab dem 27. Februar 2020 könnt ihr euch probeweise in die Arena stürzen und euch bis zum 8. März 2020 ordentlich die Birne einhauen. Interessierte können sich hier anmelden. Die Vollversion der Multiplayer-Kampfarena ist für die erste Hälfte des Jahres 2020 angekündigt. Laut Entwicklerstudio und Publisher Pearl Abyss sollen, bisher allerdings noch nicht bekanntgegebene, Konsolenversionen folgen.

Das erwartet euch in der Beta von Shadow Arena

Mit 40 Spielern stürzt ihr euch in eine Hunger Games-ähnliche Schlacht auf Leben und Tod, in der nur einer als Sieger hervorgehen kann. Viel Wert wird dabei auf bestens getimte Ausweichmanöver und Angriffe gelegt. Auf eurem Weg zu Ruhm und Ehre müsst ihr Monster legen und Loot sammeln was das Zeug hält um eure Ausrüstung zu verbessern.

In der Beta könnt ihr zwischen 9 einzigartigen Charakteren wählen, die allesamt mit ihrem eigenen Kampfstil daher kommen. Weiterhin wird man Duelle im Alleingang oder in Teamarbeit bestreiten können. Sollte euch das Spielprinzip nun neugierig gemacht haben, solltet ihr euch den 27. Februar 2020 dick im Kalender anstreichen.

Quelle: Pearl Abyss