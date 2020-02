Need for Speed – EA gibt die Serie wieder den alten Entwicklern

Die Serie “Need for Speed” befindet sich seit Jahren auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Während die Reihe in den 90ern und 00ern auf der Erfolgsspur fuhr, konnte die Reihe in der letzten Dekade nur selten überzeugen. Viele Umkonzeptionierungen und fehlende Visionen machten den Spielen zu schaffen, häufig zu Lasten der Qualität. Der letzte Teil “Heat” kam hingegen schon etwas besser weg, was wir auch in unserem Test festgestellt haben. Dennoch zog EA nun die Reißleine. Das Entwicklerteam Ghost Games wird sich zukünftig nicht mehr um die Rennspiele kümmern.

Criterion Games entwickelt nun wieder Need for Speed Spiele

Ghost Games wird jedoch nicht geschlossen. Als “EA Gothenburg” soll es nun andere Aufgaben erhalten. In einem Interview mit GamesIndustry.biz verriet Electronic Arts, dass viele Entwickler dort an der Frostbyte Engine mitgewirkt hätten, und dass man deren Fachwissen für andere Projekte brauche. Derweil übernimmt Criterion Games wieder die Need for Speed Reihe. Diese haben NFS bereits am letzten NFS: Most Wanted und Hot Pursuit gearbeitet und sind zudem noch verantwortlich für Burnout 3: Takedown und Burnout: Revenge.

Aus dem Kreativteam von Ghost Games werden die Mitarbeiter nun verteilt. Manche wandern zu Criterion, manche auf andere interne Projekte. Die ehemaligen und nun wieder aktuellen Entwickler der Reihe unterstützten in den letzten Jahren vorrangig DICE bei Star Wars: Battlefront und Battlefield. Da das Studio aber eine große und langjährige Passion für Rennspiele habe, glaubt EA, dass dies das richtige Studio sei, um Need for Speed in die nächste Generation zu bringen. Daraus kann man durchaus auch ablesen, dass Criterion Games von nun an ein NFS für PS5 und Xbox Series X entwickelt.

Quelle: GamesIndustry.biz