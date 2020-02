DOOM Eternal – Das sind die Pläne nach dem Launch

Der brachiale Shooter DOOM Eternal steht bereits in den Startlöchern und soll Spieler auf der Xbox One, den PC sowie der PlayStation 4 bereits ab dem 20. März 2020 in seinen Bann ziehen. Nun sprach Entwickler id Software erstmals über die Pläne nach dem Release.

DOOM Eternal soll auch nach dem Release Spieler noch unterhalten

So gab Executive Producer Marty Stratton unlängst gegenüber dem Official Xbox Magazine zu verstehen, dass man DOOM Eternal plane auch nach dem Launch im März mit neuen und frischen Inhalten zu versorgen. Demnach wolle man nicht noch einmal die Fehler von DOOM 2016 wiederholen und so Spieler nach dem Release vernachlässigen. Derzeit plane man neben DLC’s und dem asynchrone Multiplayer-Modus, wöchentliche als auch monatliche Challenges sowie Master Level als auch den Invasion-Modus anzubieten.

Die Master Level sollen eine herausfordernde Alternative zu bekannten Kampagnen-Leveln bieten während der Invasion-Modus Jemandem erlaubt in das Spiel eines anderen Spielers einzugreifen. Derzeit plane man ebenfalls einen Year One Pass. Hier sollen Käufer in den Genuss von allen veröffentlichten Zusatzinhalten kommen können, die innerhalb eines Jahres erscheinen. Konkrete Informationen sollen in Kürze folgen.

