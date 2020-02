The Outer Worlds – Corona Virus verzögert Switch Release

Erst vor wenigen Tagen wurde der Switch Release für The Outer Worlds angekündigt. Jetzt hat sich dieser aber nochmals ungeplant verzögert.

Pünktlich zum Ende des letzten Monats kündigte Entwickler Private Division, das Releasedatum für dessen RPG an. Im letzten Jahr konnte der Titel ja sowohl bei Kritikern als auch bei Fallout und RPG Fans punkten.

Laut des Entwickler ist der Corona Virus, der Grund für die Verzögerung. Das Team Virtuos, dass für den Port verantwortlich ist, soll davon betroffen sein und man möchte dem Team Zeit geben die Entwicklung nachfolgend abschließen zu können.

Das bedeutet leider, dass man den Release auf unbestimmte Zeit verschieben muss. Die Zeit bis zum Release wird aber auch dafür genutzt um die Retail Version nun mit einer Cartridge auszustatten, die das gesamte Spiel enthalten wird.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!

— Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020