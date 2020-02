Fairy Tail – Nächstes Spiel wurde verschoben

Dieses Jahr ist wirklich was los in der Spiele-Branche, denn eine Menge Spiele erscheinen später als geplant. Auch das Anime-Spiel Fairy Tail bleibt davon nicht verschont und kommt etwas später.

Fairy Tail kommt zur Jahresmitte!

KOEI TECMO Europe gab heute bekannt, dass Fairy Tail erst am 25. Juni 2020 erscheinen wird und nicht wie geplant am 19. März. Produzent Keisuke Kikuchi entschuldigte sich bei den Fans und Spielern und möchte das Spiel erst veröffentlichen, wenn es den Ansprüchen gerecht wird. Genauer sagte er, dass die Magieeffekte, Ereignisszeneneffekte und die Spielbalance verbessert werden. In den nächsten Monaten sollen dazu weitere Infos folgen. Besonders in diesem Jahr scheinen Verschiebungen im Trend zu sein, einen Beitrag zu dem Thema, findet ihr hier. Um die Spieler zu besänftigen, könnt ihr für kurze Zeit nach Release, einen exklusiven Erza-Skin freischalten. Wie genau der aussehen soll, wird erst kurz vor Release verraten. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 und die Nintendo Switch. Was sagt ihr zu der Verschiebung? Freut ihr euch auf das Spiel?

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment via Pressemeldung