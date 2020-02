Call of Duty: Modern Warfare – Leak offenbart eine der beliebtesten Maps der Serie

Der erfolgreiche Shooter “Call of Duty: Modern Warfare” von Activision geht in die nächste Season. Nachdem man bereits viele Update-Inhalte mit der ersten Saison erhalten hat, dürfen sich Fans nun auf das nächste große Update freuen. Welche Inhalte dabei genau auf uns warten, ist bis dato jedoch noch gar nicht bekannt. “TheGamingRevolution”, ein Youtuber, der bereits viele richtige Leaks positionierte, will aber vor einiger Zeit mehr darüber erfahren haben. So glaubt er zu wissen, welche neuen Maps erscheinen werden:

Aniyah Tac

Dam

Krovnik Farmland

Hospital

Layover

Lowline

Lumber

Malyshev

Milbase

Oasis

Port

Prison

Rivne

Slums

Stadium

Sub

Base

Super

Urzikstan

Torez

Transit

TV Station

Faridah

Rust

Takedown

Borderline

Smetna Farms (Ground War)

Mit Rust wäre also ein wahrer Fan-Liebling dabei. Wie sich nun aber herausstellt, könnte sich der Leak bewahrheiten.

Call of Duty: Modern Warfare – Erster Teaser zu Season 2 veröffentlicht

Nun veröffentlichte Activision einen kurzen Teaser-Trailer, der Lust auf die kommenden Inhalte machen soll. In diesem ist unter anderem Ghost zu sehen, einer der Protagonisten aus Modern Warfare 2. Zudem werden einige kleine Bilder eingespielt. Kenner der Reihe werden dabei erkennen, dass es sich um bestimmte Stellen aus der Map “Rust” handeln muss. Somit ist zwar nichts bestätigt, die Chancen für eine Bestätigung des Leaks stehen aber gut. Ghost hingegen wäre als Inhalt des Battle Pass vorstellbar. Hier gibt es kosmetische Inhalte zu erwerben, manche davon sind auch freispielbar. Zudem berichtete TheGamingRevolution, dass auch seit geraumer Zeit an einem Battle Royal-Modus gearbeitet wird. Leaks zufolge soll dieser entweder mit Season 2 oder 3 kommen, sollte er bis dato nicht veröffentlicht worden sein, würde dieser gar nicht mehr kommen.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1224754668108042241?s=20

Ein Wechsel der Seasons wird wahrscheinlich am 11. Februar stattfinden, denn dann endet offiziell Season 1. Womöglich wird ein nahtloser Wechsel stattfinden, sodass am selbigen Tag ab 19 Uhr die neue Saison eingeleitet wird. Dies wird wahrscheinlich, wie zuvor auch, zeitgleich auf allen Plattformen geschehen. Bis dahin können die Spieler jedoch nochmal ordentlich leveln, Inhalte freischalten und Missionen abschließen. Denn aktuell gibt es doppelte Erfahrungspunkte, dies gilt auch für Waffen-EP. Wer bisher noch nicht im Besitz des Spiels ist, kann sich vielleicht mittels unseres Tests ein klareres Bild von dem Shooter machen.

Call of Duty: Modern Warfare - [PlayStation 4] Leider haben wir keine Beta-Codes mehr. Bitte warten Sie auf die Open Beta, die am 21. September auf Xbox One und am 19. September für PS4 startet.

Quelle: Gamesradar