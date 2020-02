Temtem – 900 Cheater permanent gebannt

Entwickler Crema hat Cheater im Pokemongleichen MMO TemTem den Kampf angesagt.

Insgesamt satte 900 Spieler hat Entwickler Crema in den vergangenen Tagen im MMO TemTem permanent gesperrt. Eine Rückkehr ins Rollenspiel wird für diese Account folglich nicht mehr möglich sein.

Ursprünglich hatte die Spieleschmiede die Sperrungen eigenmächtig vorgenommen, nach eingehender Kritik seitens der Spieler ruderte man jedoch zurück und nahm Einsprüche entgegen.

Nichtsdestotrotz will Crema auch in Zukunft Einsprüche zulassen und diese penibel prüfen.

We just completed our first batch of banned users. Almost 900 players have been permanently banned from Temtem.

Bans are final, we won't answer or review any ban appeal. We've made 100% sure that every banned user is either a cheater or has abused exploits intentionally.

— Temtem (@PlayTemtem) February 3, 2020