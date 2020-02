The Last of Us: Part II – US-Rating gibt ersten Hinweis auf die Inhalte

The Last of Us: Part II wurde in den USA mit einem M17+ Rating versehen und wird somit explizite Nacktszenen sowie sexuelle Darstellungen enthalten.

Ab 18 in Deutschland?

Naughty Dogs The Last of Us: Part II wurde in den USA durch die ESRB geprüft und erhielt in diesem Zuge eine M17+ Marke. Als Gründe für das hohe Rating nannte man indes Nacktheit und sexuelle Darstellungen. Darüber hinaus werden auch Inhalte wie Drogen mit aufgeführt.

Es ist davon auszugehen, dass The Last of Us auch in Deutschland mit einem 18er Rating bedacht wird. Bereits der Erstling schokierte seiner Zeit mit expliziten Gewaltszenen und war als nicht jugendfrei deklariert.

Bleibt abzuwarten, inwieweit Entwickler Naughty Dog die neuen Inhalten ins Spiel implementiert.

Quelle: Playfront