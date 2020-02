Saints Row IV: Re-Elected – Der Irrsinn kommt auf Nintendo Switch

Mit Saints Row IV: Re-Elected kommt der Wahnsinn nun auch für Nintendo Switch. Das Spiel ist bereits vorbestellbar und enthält ein paar kleine Extras.

Die volle Ladung Saints Row zum mitnehmen!

Deep Silver bestätigte heute den Release und gab bekannt, dass das Spiel 25 zusätzliche Erweiterungen mit in petto hat. Unter den Paketen befinden sich das Dubstep-Gun-(Remix)-Paket, das Presidental-Paket und das Commander-In-Chief-Paket. Zusätzlich werden auch die zwei bekannten Story-Erweiterungen “Enter The Dominatrix” und “How The Saints Save Christmas” im Spiel enthalten sein. Wer den vierten Teil noch nicht gespielt hat, kann dies also nun in vollen Zügen nachholen. Klamotten, Waffen, Fähigkeiten – alles kann angepasst werden und macht das ganze Spiel noch verrückter. Für Vorbesteller der Box-Version gibt es zusätzlich ein Presidental Pin Badge-Set oben drauf! Wer nicht alleine spielen möchte, kann auch einen Freund dazuholen und gemeinsam Unruhe stiften. Erscheinen wird das Spektakel am 27. März 2020 für Nintendo Switch. Noch mehr Infos zur Reihe findet ihr hier!

Saints Row: The Third - The Full Package (Switch) Saints Row: The Third - The Full Package beinhaltet alle drei Missionspacks und mehr als 30 DLC Gegenstände

Die volle Ladung - Beinhaltet das Spiel "Saints Row: The Third" sowie alle drei Missionspacks und mehr als 30 DLC Gegenstände

Der Wahnsinn zum Mitnehmen - Spielen Sie alleine oder online mit einem Kumpel und zum ersten Mal auch Seite an Seite mit Ihren Freunden

Krasses Waffenarsenal - Es ist eine Sache, Ihre Gegner zu besiegen, aber eine ganz andere, sie zu demütigen

Quelle: Deep Silver