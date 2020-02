Playstation Now – Auf diese Neuzugänge dürft ihr euch im Februar freuen

Wer Abonnent von Playstation Now ist, darf sich ab nun auf Nachschub freuen. Der Service wurde um einige Spiele erweitert, welche auch ab sofort verfügbar sind. Neben diesen Zugängen wurden auch bereits die Playstation Plus-Spiele aktualisiert, über die wir bereits berichteten.

Playstation Now Bibliothek wächst

Eines der Spiele, welches nun in den Service aufgenommen wird, ist The Evil Within. Das Horror-Game von Bethesda konnte Genre-Fans schnell für sich begeistern, auch wenn, oder vielleicht gerade weil das Spielerlebnis durchaus an den Klassiker Resident Evil 4 erinnert. Wer dieses Spiel, als auch Teil 2 nicht gespielt hat, kann sich somit mal an die Reihe herantasten. Weiterhin wurde auch Lego Worlds hinzugefügt. Die Parallelen zu Minecraft sind nicht zu übersehen. Wer sich noch unschlüssig ist, ob man Lego Worlds mal anspielen sollte, kann sich vorher auch gerne unseren Test zu dem Spiel durchlesen. Das dritte und letzte Spiel im Bunde ist Cities Skyline. Das beliebte Spiel, welches sich rund um den Städtebau dreht, ist allerdings nur bis zum 04. August diesen Jahres bei PS Now spielbar. Hier solltet ihr allzu nicht allzu lange warten.

Allerdings verlassen uns damit auch einige Spiele in diesem Monat. So werden Mittelerde: Schatten des Krieges und Persona 5 gestrichen. Insgesamt zeigt sich die Bibliothek des Angebots nach wie vor breit aufgestellt. Sony hat bisher rund 650 zur Verfügung gestellt, darunter Perlen der letzten drei Playstation-Generationen. Die Spieleinhalte werden dabei gestreamt, wahlweise auf Konsole, als auch auch dem PC. Der Service ist bereits für 9,99€ im Monat, 24,99€ für drei Monate, oder für 59,99€ für ein Jahr zu haben.

PlayStation Now - Abonnement 12 Monate (deutsches Konto) | PS4 Download Code - deutsches Konto PlayStation Now ist ein Spiele-Abonnement-Service, mit dem du zu einem Monatspreis auf über 500 Blockbuster, PlayStation-Exklusives, Familienfavoriten und von der Kritik gefeierten Hits zugreifen kannst.

Mit PlayStation Now kannst du PS4-, PS3- und PS2-Spiele sofort streamen und Hunderte von PS4-Spielen herunterladen.

