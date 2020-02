Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Atari völlig überraschend ein neues Spiel der RollerCoaster Tycoon-Reihe. Auf solche Ideen kam Atari in den letzten Jahren allerdings immer wieder. Wie kläglich sie an ihren Ideen allerdings gescheitert sind, zeigt auch der neuste Release eines weiteren Ablegers für das Smartphone. Ein Match-3-Puzzlespiel steht ab sofort für iPhone, iPad, iPod touch und Android-Geräte zum Download bereit. Es handelt sich um ein kostenloses 3-Gewinnt-Puzzlespiel mit der allerersten Story-Kampagne der Serie, mit welcher die Spieler in die Fußstapfen eines Tycoon aus einem Themenpark treten können. Oder einfacher gesagt: Gardenscapes als Freizeitpark-Spiel.

Der Untergang von RollerCoaster Tycoon

Von offizieller Seite heißt es: Der legendäre Themenpark Eagleland ist in Verzweiflung und Unordnung geraten, die Gäste sind gegangen und aus seinen Toren sind keine Gelächter oder Freudenschreie zu hören. Es liegt an den Spielern, Eagleland wieder zu seinem früheren Ruhm als blühender Themenpark zu verhelfen. Ob das der richtige Weg für alle Fans der Reihe ist? Das Spiel gibt es ab sofort für Android und iOS-Geräte und können im jeweiligen Store heruntergeladen werden.

Auf unserem YouTube-Kanal ControllerHelden beleuchtete Tobias noch einmal den Werde- und gleichzeitig Untergang einer einst sehr erfolgreichen und beliebten Spielereihe.

