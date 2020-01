Epic Games Store – Farming-Simulator 19 derzeit kostenlos

Jede Woche aufs Neue verschenkt Entwickler Epic Games kostenfrei Spieleperlen an die Account-Inhaber des Epic Games Stores. Ab sofort steht euch hier ein absoluter Blockbuster zur Verfügung.

Farming Simulator 19 kostenfrei

So kündigte das amerikanische Unternehmen bereits vergangene Woche an, dass der Simulations-Hit Farming Simulator 19 diese Woche kostenlos zum Download bereits steht. Bis zum 6. Februar um 17 Uhr könnt ihr euch den Titel noch gratis herunterladen, danach werden sogar insgesamt 3 Titel über die Vertriebsplattform kostenlos angeboten. Dabei handelt es sich unter anderem um den Mehrspieler-Titel Carcassonne, der die Videospiel-Adaption des bekannten Brettspiels darstellt. Zudem gesellt sich Ticket to Ride eine Umsetzung des analogen Strategie-Titels. Das dritte Spiel im Bunde ist der Koop-Titel Pandemic bei dem ihr euch virtuell der Seuchenbekämpfung widmet.

Quelle: Epic Games Store