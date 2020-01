Borderlands 3 – Neues Mini-Event gestartet

Gearbox lädt derzeit zu einem weiteren Mini-Event in Borderlands 3 ein.

Neues Event verspricht legendären Loot

Den Abschluss der auslaufenden Events Farm-Fieber und Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage feiert Gearbox – wie sollte es auch anders sein – mit einem weiteren Event. Das Mini-Event läuft demnach satte zwei Wochen und soll Spieler mit seltenerem Loot überschütten.

So sei die Chance auf legendäre Objekte beim Öffnen seltener Kisten deutlich erhöht. Darüber hinaus bestehe eine Wahrscheinlichkeit von 1:4, dass ihr bei Verwendung eines ECHOcast-Twitch-Erweiterung am Loot beteiligt werdet. Dieses Addon erlaubt es Streamen via Twitch ihre Zuschauern interaktiv am Borderlands-Erlebnis zu beteiligen.

Das sogenannte Rare Chest Riches Mini-Event läuft noch bis zum Donnerstag, den 13. Februar um 17:59 MEZ. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der offiziellen Seite.

Quelle: Gearbox