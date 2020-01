Animal Crossing New Horizons – Bundle mit spezieller Switch und dazu passenden Taschen angekündigt

Am 20. März kann man wieder gemeinsam mit seinen tierischen Freunden entspannen, denn Animal Crossing New Horizons schickt euch auf ein gemütliches Inselabenteuer. Passend dazu kündigte Nintendo auf Twitter nun ein Switch-Bundle im Animal Crossing-Design an. Doch dabei belässt Nintendo es nicht.

Joy-Cons, Docking-Station und Tasche mit Designs von Animal Crossing New Horizons

Die besondere Switch erscheint im Bundle mit dem Spiel natürlich genau wie Animal Crossing selbst auch am 20. März. Sie ziert einen grünen und einen türkisen Joy-Con, auf der Rückseite der Konsole sind Silhouetten von diversen Animal Crossing-Charakteren zu sehen. Die Docking-Station kommt natürlich ebenfalls in neuem Design daher. Zusätzlich erscheint am 20. März noch eine Switch-Tasche, welche auch im Animal-Crossing-Stil daherkommt. Freunde der tierischen Lebenssimulation kommen also am 20. März voll auf ihre Kosten.

Beginnt euer neues Inselleben mit diesem neuen #AnimalCrossing: New Horizons-Bundle, das am 20.03. in Europa erscheint! Enthalten sind eine #NintendoSwitch-Konsole, eine Station und Joy-Con-Controller, alle im passenden Inseldesign, sowie ein Downloadcode für das Spiel. pic.twitter.com/lDAjPP6qVA — Nintendo DE (@NintendoDE) January 31, 2020

Am 20. März erscheinen auch zwei Taschen im #AnimalCrossing: #NewHorizons-Design. So sind eure Sachen für euer neues Inselleben schon gleich stilecht gepackt! pic.twitter.com/HB3ubrjHrl — Nintendo DE (@NintendoDE) January 31, 2020

Quelle: Nintendo via Twitter