Marvin Wassen – Neuer Song “Resident Evil 2” veröffentlicht

Marvin Wassen wurde für seine Parodie Max Payne 3 auf dem Song We Are Young von Fun. feat. Janelle Monáe bundesweit in der Gamingszene bekannt. Neben Auftritten bei den Rocket Beans, sang der Rapper Casper auf einem seiner Konzerte am 20. April 2014 während seiner Zugabe den Song von Marvin. Bis heute ist der Song zu Rockstar Games Titel eine wahre Pracht am Parodie-Himmel.

Marvin Wassen bringt neuen Song zu Resident Evil 2

Grund genug also für ein Comeback im Jahre 2020. Passend zu unserem Jahresrückblick 2019 und dem gewählten Game of the Year 2019 haben wir zusammen mit Marvin Wassen eine neue Parodie umsetzen lassen. Dieses Mal geht es um Resident Evil 2 und dem Song Old Town Road von Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus. Die Produktion des Songs übernahm Marvin, den Schnitt und die Veröffentlichung NAT-Games.de.

1996 setzte Spieleentwickler Shinji Mikami den Grundstein der mehr als beliebten Horrorserie Resident Evil. Nur zwei Jahre später, 1998, veröffentlichte Capcom einen Nachfolger, der es faustdick hinter den Ohren hatte! Mehr Zombies, mehr Horror und nicht mehr nur das gruselige Herrenhaus aus dem erfolgreichen Erstling! Sprung, 21 Jahre in die Zukunft: Mit der neuen Version von Resident Evil 2 bringt Capcom nicht nur eine Blaupause für gelungene Remakes auf den Markt, sondern auch das – unserer Meinung – beste Spiel des Jahres 2019! Eine extrem dichte Atmosphäre, famose Grafik, Änderungen an den genau richtigen Enden und die optimale Portierung auf die aktuelle Konsolengeneration machen den Klassiker nicht nur für Kenner des Originals zu einem Erlebnis.

Nachfolgend findest Du nicht nur das offizielle Musikvideo von Marvin Wassen, sondern auch unseren brandneuen YouTube-Kanal “ControllerHelden”, welcher ab sofort für alle Videos aus der Redaktion auf YouTube zu finden ist.