Resident Evil Resistance – Spiel gehört nicht zum Kanon

Mit dem Remake von Resident Evil 3 hält nicht nur eine optisch als auch spielerische aufpolierte Fassung des Survival-Horror-Klassikers von 1999 Einzug auf die aktuelle Konsolengeneration. Mit dem Hauptspiel soll ebenfalls der Multiplayer-Modus Resident Evil Resistance allen Käufern des Titels zur Verfügung stehen. Wie sich das Multiplayer-Erlebnis in die Story des Franchises eingegliedert, dazu äußerte man sich nun offiziell.

Wie ist Resident Evil Resistance einzuordnen?

Demnach äußerte sich unlängst Produzent Peter Fabiano zur Thematik. So gehört Resident Evil Resistance definitiv zum Kanon des Franchises. Die Online-Erfahrung spielt so zwar in der populären Stadt Raccoon City soll allerdings nicht in den bekannten Kanon einzuordnen sein. Das Multiplayer-Spielerlebnis soll also vollkommen eigenständig betrachtete werden und nur als besonderes Beiwerk des Remakes gesehen werden. Resident Evil 3 erscheint samt Resident Evil Resistance am 3. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Gamesradar