Captain Tsubasa Rise of New Champions – Tsubasa betritt wieder den Rasen

Überraschend erschien die Nachricht, dass Captain Tsubasa Rise of New Champions, in diesem Jahr erscheinen soll. Bandai Namco veröffentlichte diese Nachricht heute in einer Pressemitteilung, sowie auch einen ersten Trailer.

Der FC Nankatsu ist wieder am Start!

Captain Tsubasa ist hierzulande durch die Anime-Serie bekannt und bekommt nach 10 Jahren wieder ein neues Spiel spendiert. Tsubasa Ozora und Kojiro Hyuga stehen sich wieder gegenüber und zeigen, was sie alles für Tricks auf Lager haben. Bandai Namco verspricht uns dabei actiongeladenen Arcade-Fußball, in Kombination mit Spezial-“Attacken”. Entwickelt wird das ganze von Tamsoft, die unter anderem durch die Senran Kagura- und Hyperdimension Neptunia-Spiele bekannt sind. Auf der Seite von Bandai findet ihr erste Details, Fotos und den frisch veröffentlichten Trailer. Außerdem gibt es zu den bekanntesten Figuren Details und Hintergrundinfos. Wann genau der Titel erscheint ist aber noch unklar.Ggewiss ist nur, dass der Titel für PlayStation 4, PC und Nintendo Switch erscheinen wird. Habt ihr die Serie damals verfolgt? Was haltet ihr von der Ankündigung?

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe