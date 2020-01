The Surge 2 – Soundtrack steht ab sofort zur Verfügung

Das Action-Adventure The Surge 2 hat unlängst erst die Erweiterung The Kraken spendiert bekommen. Passend zum Release des DLC’s dürfen sich Spieler nun ebenfalls über eine weitere Veröffentlichung freuen.

Soundtrack von The Surge 2 veröffentlicht

Demnach steht euch ab sofort der offizielle Soundtrack zum actionreichen Titel zum Kauf bereit. Zudem könnt ihr euch die musikalische Untermalung des Hits aus dem Hause Deck 13 ebenfalls über die bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify anhören. Das Album umfasst insgesamt 31 Tracks, darunter ebenfalls die Musiktitel aus der unlängst veröffentlichten Erweiterung. Komponiert wurden die meisten Stücke übrigens von dem Duo Helge Bogarts und Thomas Stanger. Der Zusatzinhalt The Kraken steht seit dem 16. Januar 2020 für The Surge 2 auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 zur Verfügung.

The Surge 2 [Playstation 4] Nachfolger zum mehrfach preisgekrönten "The Surge" unter anderem ausgezeichnet mit dem deutschen Entwicklerpreis 2017 als bestes deutsches Spiel

Eine noch größere und abwechslungsreichere Welt voller Herausforderungen und spektakulärer Kämpfe gegen noch tödlichere Bosse

Mechaniken wie vereinfachtes Looting & anvisieren der Ausrüstungsteile: Trennen Sie dem Feind die Ausrüstungsteile ab, die Sie selbst wollen

Umfangreichere Charakterentwicklung voller individueller Anpassungsmöglichkeiten und Kombinationen

Quelle: Broadwayworld