Ubisoft – Umstrukturierung des Editorial Teams geplant

Der Spieleentwickler Ubisoft hat angekündigt sein Editorial Team komplett umzustrukturieren. Damit will man sich von den bisherigen Spielkonzepten lösen und originellere Spielerlebnisse erschaffen. Das Editorial Team soll insbesondere agiler werden, um somit Ubisoft-Teams weltweit besser begleiten zu können. Auch die Zeit, die die Teams zwischen den Veröffentlichungen bisher hatten, soll größer werden. Ubisoft scheint sich wohl selbst darüber im Klaren zu sein, dass sich ihre Spiele in der letzten Zeit zu sehr ähnelten und die altbekannte Formel nicht mehr originell genug ist.

Alles wird besser?

Bereits die letzten Ubisoft Spiele, wie The Division 2 oder Ghost Recon: Breakpoint, zeigten, dass die übliche Ubisoft-Formel nicht mehr so gut funktioniert wie bisher. So waren die Verkaufszahlen dieser beiden Games ziemlich schwach. Der Spieleentwickler reagierte darauf bereits mit der Verschiebung von Watch Dogs: Legion. Das größte Zeichen senden sie aber jetzt mit dieser angekündigten Umstrukturierung. Ob der Plan auch wirklich Früchte tragen wird und wir demnächst neue Gaming-Highlights von Ubisoft erleben dürfen, bleibt abzuwarten.

Quelle: VGC