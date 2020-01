God of War 2 – Sequel offenbar für PS5 in Arbeit

Entwickler Sony Santa Monica deutet an, dass der nächste Teil von God of War schon für PlayStation 5 in Arbeit sei.

Kratos kehrt auf PS5 zurück!

Dass Gof of War mit einem neuen Teil fortgesetzt wird, gilt schon allein aufgrund des massiven Erfolges als sicher. Nun gibt es aber auch erste Hinweise von Entwicklerstudio Sony Santa Monica, die darauf hindeuten, dass sich ein Sequel bereits in Arbeit befindet.

So postete Narrative Animator Kim Newman unlängst ein Foto auf Twitter, das sie in einem Motion-Capturing-Anzug zeigt. Begleitet wird das Bild von den Worten: “Fühlt sich gut an, den Anzug wieder zu tragen”.

Sollte Sony Santa Monica derzeit wirklich an einer Fortsetzung arbeiten, dann wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit für Sonys Next-Gen-Plattform veröffentlicht werden. Wie weit die Arbeiten am Spiel bereits fortgeschritten sein könnten, ist bisher nicht absehbar.

Tweets by KimboSlasher

Quelle: Sony Santa Monica