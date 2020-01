Mario + Rabbids 2 – Stellenausschreibung deutet auf Fortsetzung hin

Der 2017 erschienene Switch-Titel Mario + Rabbids könnte womöglich eine Fortsetzung spendiert bekommen.

Mario + Rabbids 2 in Arbeit?

Darauf deutet nun zumindest eine frische Stellenausschreibung des verantwortlichen Studios Ubisoft Milan hin. Konkret sucht der Entwickler einen 3D-Animator, der an der Produktion von namenhaften AAA-Titeln mitwirken soll. Detaillierte Informationen zur ausgeschriebenen Stelle sind derzeit aber leider noch unter Verschluss.

Die Entwicklerschmiede selbst zeichnete sich in der Vergangenheit im Übrigen insbesondere für den Strageiteitel Mario + Rabbids aus, was die Gerüchteküche um einen zweiten Teil nur noch mehr anfeuert. Allerdings ist zu beachten, dass Ubisoft Milan auch an Spieleproduktionen wie Ghost Recon Breakpoint, Assassin’s Creed 4: Black Flag und der Just-Dance-Reihe maßgeblich beteiligt war. Bleibt also abzuwarten, ob uns hier wirklich ein Mario + Rabbids 2 ins Haus steht.

Ubisoft-Chef Yves Guillemot schloss einen zweiten Teil des Crossover indes aber zumindest nicht aus: “Wir können heute nicht viel dazu sagen, aber wir hatten eine gute Partnerschaft. Warten wir also ab, was die Zukunft bringt.”

Quelle: Ubisoft