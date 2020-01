Dragon Ball Z: Kakarot – Day-One-Patch bereits veröffentlicht

Passend zum Release am kommenden Freitag veröffentlichte Bandai Namco unlängst einen Patch für das Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot.

Erste Verbesserungen für Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot steht bereits in den Startlöchern. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung stellt Bandai Namco bereits jetzt einen Day-One-Patch zum Download bereit. Mit dem Update 1.02 halten so einige Verbesserungen ins Spiel Einzug. Unter anderem werden zum Start des Action-Titels die Ladezeiten zusätzlich verkürzt. Weiterhin ermöglicht euch der Patch die Schauplätze Korin Tower Summit und Capsule Corporation direkt von der übergeordneten Weltkarte aus anzusteuern. Zudem sollen weitere Storystränge ins Spiel integriert werden. Die vollständigen Patchnotes findet ihr im Folgenden aufgelistet:

Improved loading times

Made it possible to travel directly to Korin Tower Summit and Capsule Corporation from the World Map

Added sub stories

Adjusted the entry fee of the Time Attacks (advanced)

Made other adjustments

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4.

Quelle: PlayFront