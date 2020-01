Cyberpunk 2077 – Kommt der Titel doch für die Next-Gen-Konsolen?

Cyberpunk 2077 soll Mitte April für die aktuelle Konsolengeneration sowie den PC veröffentlicht werden. Ob der Titel schlussendlich auch auf der PlayStation 5 sowie kommenden Xbox erscheinen wird, wurde bislang nicht gänzlich beantwortet. Nun äußerte man sich noch einmal zum Thema.

Cyberpunk 2077 doch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X?

Zuletzt ließ Entwickler CD Projekt Red lediglich verlauten, dass man sich auf die Portierungen für die aktuelle Konsolengeneration fokussierg. Nun tauchte ein privater Chatverlauf auf, in dem das polnische Studio zumindest Hoffnung auf eine Next-Gen-Fassung macht. So erklärte man, dass es eine Chance gäbe, dass auch Portierungen für die nächste Konsolengeneration veröffentlicht werden. Man wolle sich derzeit aber dennoch erst einmal auf die Fassungen für die Xbox One sowie die PlayStation 4 fokussieren. Auf die Frage eines Fans nach der Next-Gen-Portierung schrieb man:

“Möglicherweise, momentan steht aber gerade die aktuelle Generation im Fokus.”

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2077.

Quelle: reddit