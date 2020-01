Epic Games Store – Nächster Titel steht kostenlos bereit

Seit der E3 im vergangenen Jahr bietet Entwickler Epic Games auf der hauseigenen Vertriebsplattform kostenlose Spieleperelen zum Download für Account-InhaberEpic Games Store – “12 Days of Free Games” angekündigt an. Auch im neuen Jahr soll das großzügige Konzept weitergeführt werden. So steht derzeit ein weiteres Spiel vollkommen kostenfrei zur Verfügung.

Sundered kostenlos im Epic Games Store

Ab sofort steht euch so der Indie-Titel Sundered ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit. Der actionlastige Metroidvania-Titel kommt aus dem Hause Jotun und liefert euch ebenfalls einen lokalen Koop-Modus mit. Das handgezeichnete Abenteuer lässt sich so mit bis zu vier Freunden gemeinsam bestreiten. Sundered könnt ihr euch noch bis zum 16. Januar vollkommen kostenlos sichern. Danach steht euch der Plattformer Horace im Epic Games Store zur Verfügung. Um euch die kostenfreien Angebote herunterladen zu können, benötigt ihr einen Account auf der Vertiebsplattform. Dieser kann ebenfalls jederzeit vollkommen kostenfrei angelegt werden.

Quelle: Epic Games Store