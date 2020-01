Call of Duty Mordern Warfare – Spendet mit dem Outback Pack

Schon seit längerem toben die Feuer in Australien und verwüsten die Wälder und bedrohen ihre Bewohner. Mit dem Outback Pack in Call of Duty Modern Warfare könnt ihr etwas dagegen tun.

Mit Skins gegen den Waldbrand!

Zur Bekämpfung der Waldbrände in Australien, gehen die Erlöse des Outback Packs von Call of Duty Modern Warfare, zu 100% an die helfenden Organisationen. Dies gab Activision in einem Tweet bekannt, zudem wird das Pack in Outback Relief Pack umbenannt. Wer sich schon den DLC ergattert hat brauch nicht traurig sein, denn auch diese Erlöse werden gespendet. Bis zum 31. Januar habt ihr dafür Zeit, um etwas für die Helfer der Organisationen zu tun und euch gleichzeitig etwas Ausrüstung für euer Spiel zu ergattern. Natürlich könnt ihr auch Geld spenden ohne Call of Duty zu spielen. Ein paar Links dazu findet ihr hier, NSW Rural Fire Service, Australian Red Cross, Country Fire Authority. Wir finden diese Aktion super und würden uns freuen, wenn noch mehr Publisher diesem unerwartetem Beispiel folgen würden!

