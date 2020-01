Hearthstone – Galakronds Erwachen wird am 21. Januar veröffentlicht

Das neueste Solo-Abenteuer von Hearthstone – Galakronds Erwachen – wurde just enthüllt und hat mit dem 21. Januar einen konkreten Release-Termin erhalten. Rein storytechnisch erwartet euch in diesem Zusatzinhalt das Ende der Storyline rund um den Erzschurken Rafaam und seine Liga des Ü.B.E.L.’s, viel interessanter ist allerdings, dass es 35 neue Karten zu erspielen gibt! Neben einem stimmungsvollen Cinematic-Trailer, wurde eine handvoll dieser Karten enthüllt im Rahmen der Ankündigung enthüllt.

Gut oder Ü.B.E.L.

Galakronds Erwachen wird insgesamt vier spielbare Kapitel mit sich bringen, erstmals jedoch mit einem kleinen Twist. Ihr könnt jedes dieser Kapitel auf der Seite der “guten” Forscherliga oder der Seite der “bösen” Schurkenliga absolvieren. Dabei verfügt jede Seite über 12 spezifische Endbosse, sodass euch insgesamt 24 einzigartige Begegnungen erwarten. Das erste Kapitel wird kostenlos für alle Hearthstoner verfügbar sein, für alle weiteren müsst ihr entweder jeweils 6,99 EUR bzw. 700 Gold bezahlen oder das gesamte Abenteuer für 19,99 EUR erwerben. Im Folgenden könnt ihr einzelne Ausschnitte der offiziellen Ankündigung lesen, sowie die ersten vier enthüllten Karten begutachten. Die gesamte Ankündigung findet ihr an dieser Stelle.

Galakronds Erwachen ist das letzte Soloabenteuer im Jahr des Drachen. Die Saga, die mit dem großen Coup begann, findet damit ihr Ende. Als wir unsere Helden und Bösewichte zuletzt gesehen haben, waren die Gräber des Grauens gerade geöffnet worden und Plagen breiteten sich über die Sande von Uldum aus. Die Forscherliga besiegte die Plagenfürsten, doch Erzschurke Rafaam konnte mit der Plage des Untods entkommen. Jetzt wissen wir auch, warum: Er will Galakrond wiedererwecken, den Urvater aller Drachen! Wird Ü.B.E.L. die Oberhand behalten und beweisen, dass Rafaam der übelste aller Bösewichte ist? Werden die Forscher Rafaam besiegen und die Welt retten? In diesem Abenteuer habt ihr die Qual der Wahl. Galakronds Erwachen bietet zwei Geschichten in einem Abenteuer. Spieler können beide Versionen der Geschichte spielen und so zwei völlig verschiedene Enden erleben. Anders als beim großen Coup und den Gräbern des Grauens kehrt Galakronds Erwachen zum klassischen linearen Abenteuerformat zurück. So könnt ihr individuelle Bosse in einer vorgegebenen Reihenfolge besiegen, um die Geschichte voranzutreiben.

Jede Geschichte umfasst vier Kapitel mit je drei Begegnungen, sodass ihr euch auf 24 einzigartige Kämpfe freuen könnt. Bei jeder Begegnung übernehmt ihr die Kontrolle über einen der Helden oder Bösewichte, die ihr dieses Jahr kennengelernt habt. Außerdem erhaltet ihr ein speziell für die Begegnung vorgefertigtes Deck. Ihr werdet es mit altbekannten und auch neuen Gesichtern zu tun bekommen. Ohne zu viel zu verraten: Es gibt ein Wiedersehen mit einigen der Nebencharaktere, die euch ans Herz gewachsen sind, darunter auch Gustav und Karl. Wenn ihr ein Kapitel abgeschlossen habt, könnt ihr euch am heroischen Modus versuchen. Hier könnt ihr euer eigenes Deck zusammenstellen und einer größeren Herausforderung die Stirn bieten. Als Belohnungen für den erfolgreich abgeschlossenen heroischen Modus winken zwei verschiedene Kartenrücken, je einer für Forscher und Ü.B.E.L.

Das erste Kapitel von Galakronds Erwachen wird ab dem 21. Januar für alle kostenlos verfügbar sein. Alle weiteren Kapitel folgen dann immer wöchentlich: Kapitel 2 am 28. Januar, Kapitel 3 am 04. Februar und Kapitel 4 am 11. Februar.

Quelle: playhearthstone.com