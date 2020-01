Die Sims 4: Tiny Houses – Neue Erweiterung angekündigt

Die Lebenssimulation Die Sims 4 bekommt in regelmäßigen Abständen neue Erweiterungen von Publisher Elektronic Arts spendiert. Nun kündigte man für das neu-angelaufene Jahr weitere Zusatzinhalte an.

Neues Accessoires-Pack für Die Sims 4

Die Sims-Spieler dürfen sich im kommenden Monat auf neuen Content freuen. So kündigte EA unlängst an, dass ab Februar das Accessoires-Pack Tiny Houses zum Kauf bereit steht. Inhaltlich soll sich alles um das Wohnen auf kleinem Raum drehen. Neben neuen, platzsparenden Möbelstücken warten ebenfalls neue Outfits und Accessoires im Erstelle-deinen-Sim-Modus auf euch. Erscheinen soll Die Sims 4: Tiny Houses am 21. Januar 202 für PC und Mac. Konsolen-Spieler müssen sich hingegen noch bis zum 4. Februar 2020 gedulden.

Einen ersten Blick erhaltet ihr im offiziellen Trailer:

Quelle: YouTube