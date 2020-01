Twitch Prime – Diese 10 Spiele gibt es derzeit kostenlos

In regelmäßigen Abständen erhalten Twitch-Prime-Kunden neue Spiele zum kostenfreien Download. Zur Feier des Jahreswechsels können sich Abonnenten nun über eine große Auswahl an neuen Titeln freuen.

10 Spiele kostenlos für Twitch Prime-Abonnenten

Wer über eine Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügt und diesen mit seinem Twitch-Account verknüpft, darf sich dank Twitch Prime regelmäßig über kostenfreie Spieleperlen freuen. Mit 10 neuen Titeln können Abonnenten nun ins neue Jahrzehnt starten. Unter anderem mit dabei die Indie-Hits Enter the Gungeon sowie Ape Out. Die Spiele könnt ihr euch noch bis zum 3. Februar ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Alle 10 verfügbaren Spieletitel findet ihr im folgenden aufgelistet:

A Normal Lost Phone

Anarcute

Ape Out

Dandara

Enter the Gungeon

Gato Roboto

Heave Ho

Kingdom: New Lands

Splasher

Witcheye

Enter the Gungeon | Switch - Download Code Der Gungeon! Eine sich ständig weiterentwickelnde höllische Festung, die handgezeichnete Kammern elegant mit einem prozedural generierten Labyrinth verbindet, das jeden Eindringling zu vernichten versucht. Nimm dich in Acht - der Gungeon reagiert auf deine Siege gegen seine Wächter und Fallen, indem er dich mit immer schwierigeren Herausforderungen konfrontiert!

Der Kult der Geschosslinge! Der Gungeon besteht nicht nur aus Fallen und Abgründen - behalte die Nerven und ziele gut, wenn du es mit dem Kult der Geschosslinge zu tun bekommst. Diese Anhänger der Großen Waffe lassen nichts unversucht, um die Helden aufzuhalten, und sie greifen auf jede Taktik zurück, um ihren Tempel zu beschützen.

Die Gungeoneere! Wähle zwischen mehreren seltsamen Helden, von denen jeder eine schwere Last trägt und seine Vergangenheit um jeden Preis ändern will. Getrieben vom Mut der Verzweiflung, zögern diese Abenteurer nicht, durch Flammenwände zu hechten, in Kugelsalven zu rollen oder hinter allem, was gerade verfügbar ist, in Deckung zu gehen, um ihr Ziel lebend zu erreichen!

Die Waffen! Entdecke eine Unzahl fantastischer Waffen, mit denen sich jeder Widerstand im Gungeon beseitigen lässt - für jede davon gibt es eigene Taktiken und Munition. Entfessele alles Mögliche, vom bewährten Sortiment aus Raketen, Lasern und Kanonenkugeln bis zu bizarren, aber effektiven Salven mit Regenbögen, Fischen, Schaumstoffpfeilen und Bienen! Jawohl, Bienen.

Quelle: PC Gamer