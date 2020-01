DualShock 5 – Neue Informationen zum PS5 Controller

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerücht und wenig aussagekräftige “Leaks”. Jetzt haben wir aber neue Informationen zum DualShock 5 Controller.

Der bereits bekannte Twitter User @Tidux hat einige Informationen zum neuen Controller der kommenden Playstation 5 geteilt. Auch wenn es immer noch keine offiziellen Informationen sind, ist er jedoch immer eine sehr zuverlässige Quelle gewesen.

Die geteilten Details decken sich zudem mit den diversen Patentzeichnungen aus den vergangenen Monaten und den erst kürzlich aufgetauchten Bildern des PS5 DevKit Controllers. Unter den Neuerungen sind einige nette Verbesserungen zu finden.

Der Controller soll etwas dicker im Umfang sein für ein hochwertigeres Feeling. Die Lightbar am Touchpad ist Geschichte, das Touchpad selbst ist aber noch immer da und wurde verbessert. Die Trigger wurden ebenfalls überarbeitet und der Controller bietet haptisches Feedback.

Die Akkulaufzeit war immer eine Schwäche des DS4 und diese soll jetzt behoben worden sein. Die Ankündigung des Back Button Attachments hatte dazu geführt, dass viele vermuteten diese Funktion würde fest im nächsten Controller integriert sein.

Dem ist wohl aber nicht so und stattdessen ist der DS5 Controller voll kompatibel mit der PS4 und umgekehrt ebenso. Das Button Attachment wird wohl also auch mit dem neuen Controller funktionieren. Und endlich ist der Micro-USB Port verbannt und weicht einem USB-C Port.

– Better battery life.

– Haptic feedback is amazing.

– No Oled Screen.

– No buttons on the back.

– Compatible with PS4, likewise DS4 with PS5

— Tidux (@Tidux) January 6, 2020