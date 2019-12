Auf in’s nächste Jahrzehnt und auf zu neuen Abenteuern

Liebe Leserinnen und Leser,

ein weiteres Jahr voller Emotionen liegt hinter uns. Was haben wir in diesem Jahr nicht alles in der Gamingwelt erleben dürfen. Unser Jahresrückblick liegt in den finalen Zügen und auch unser Game of the Year spricht für das, auf was es uns Gamern beim Zocken ankommt. Doch es endet in wenigen Tagen nicht nur ein weiteres Jahr, sondern auch gleichzeitig ein Jahrzehnt. Was in diesem Jahrzehnt alles passiert ist, kann und möchte ich gar nicht aufzählen. Seien es die privaten Dinge, die einen Tag für Tag begleiten und zu neuen Herausforderungen und Erfahrungen drängen oder eben die Spiele, das Business, mit dem wir arbeiten.

Am 16. Juni 2013 habe ich NAT-Games gegründet und mir war nicht bewusst, was ich mit diesem Medium eines Tages auf die Beine stellen würde. Ich bin dankbar und froh, diesen Schritt getan zu haben. Auch wenn es mal Höhen und Tiefen gab, all den Menschen, die entweder bei mir im Team tagtäglich an den Beiträgen oder im Hintergrund mit mir an Kooperationen arbeiten, bin ich sehr dankbar, dass sie es mit mir schon sechs Jahre aushielten.

Das neue Jahrzehnt wird für mich und unser Medium eine Herausforderung – was genau, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Aber soviel ist sicher: Nicht’s bleibt, wie es scheint oder wie wir Gamer es sagen würden: This action will have consequences…

Mit diesen Worten verabschiede ich mein Team und mich in die wohlverdiente Winter- und Neujahrspause.

Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt

Tobias