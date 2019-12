The Witcher – Neuer Vertrag zwischen CD Projekt Red und Autor

CD Projekt Red und der Autor der Witcher Saga, Andrzej Sapkowski, haben einen neuen Deal vereinbart. Der Rechtsstreit zwischen den zwei Parteien, in dem es um eine nachträgliche Gewinnbeteiligung für Sapkowski ging, ist schon längst Vergangenheit. Durch das neue Lizenzabkommen hat CD Projekt Red Nutzungsrechte an The Witcher bekommen, um zum Beispiel neue Videospiele, Brettspiele und weiteres Merchandising auf den Markt zu bringen. Nicht nur, dass das Entwicklerstudio die Lizenz an der Reihe behält, sie haben jetzt sogar noch weitere Rechte an der Witcher Saga erhalten.

Wird es ein The Witcher 4 geben?

Theoretisch dürfte einem The Witcher 4 jetzt nichts mehr im Weg stehen. Die Fans der Reihe wünschen sich nichts sehnlicher als das. Jedoch wurde vonseiten des Entwicklers in der Vergangenheit schon mehrfach betont, dass die Story um Geralt von Riva bereits auserzählt ist. Dieser neue Deal erhöht allerdings die Chance, dass wir einen neuen Teil sehen werden, enorm. Das Witcher Universum ist riesig und bietet Potenzial für diverse Videospiele. Vielleicht werden wir aber nicht mehr den weißen Wolf Geralt spielen, sondern eine gänzlich andere Figur. Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Quelle: PCGamer