The Wolf Among Us 2 – Von Grund auf neuer Start

Nach dem Aus von Entwickler Telltale Games sah es um eine Fortsetzung von The Wolf Among Us düster aus. Doch spätestens seit der überraschenden Ankündigung bei den Game Awards 2019 letzte Woche steht fest, The Wolf Among Us 2 kommt. Mehrere Ex-Telltale-Mitarbeiter haben sich zusammen getan, das neue AdHoc Studio gegründet und jetzt die Fortsetzung des beliebten Telltale-Titels angekündigt. Jamie Ottilie, der CEO von LCG Entertainment, das Telltale Games im August 2019 aufgekauft hat, gibt nun preis, dass die Entwicklung des zweiten Teils komplett von vorne gestartet wurde.

Technologiewechsel

In einem Interview von USGamer berichtet Ottilie, dass die alte bisher verwendete Technologie nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Stattdessen setzt das Entwicklerteam auf eine aktuelle Version der Unreal Engine. “We felt it best to give the new creative team a clean slate to start with.” Das Team sollte einen sauberen Neustart wagen. Wann genau mit einem Release des zweiten Teils zu rechnen ist, ist noch unklar. Aufgrund des Neustarts der Entwicklung wird es wohl noch eine gewisse Zeit dauern.

Quelle: USgamer