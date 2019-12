Xbox Series X – Der eigentliche Name der Next-Gen Xbox soll wohl einfach Xbox sein

Wie ihr euch eventuell schon dachtet, hatte sich Microsoft einen unkomplizierteren Konsolennamen für die neueste Konsole der Xbox-Familie gewünscht. Offiziell wurde der schwarze Monolith bei den Game Awards 2019 unter dem sperrigen Namen Xbox Series X vorgestellt. Anscheinend soll dieser aber eher als Platzhalter fungiert haben. Der wahre Name der neuen Konsolengeneration von Microsoft ganz einfach Xbox sein.

Xbox Series X oder doch nur Xbox?

Inzwischen haben sich bei den Größen des Konsolen Geschäfts gewisse Schemen in der Namensgebung gebildet und fortgesetzt. Eine neue PlayStation hat immer eine höhere Nummer als die zuvor und die gefaceliftete Version trägt stets den Beinamen Slim. Microsoft schien sich da nicht unterordnen zu wollen und wählte nach der ursprünglichen Xbox, nicht einfach nur steigende Zahlen als Beiwerk für aktuelle Generationen. Der Xbox folgte die Xbox 360, dieser die Xbox One. Und jetzt soll es die Xbox Series X sein? Nicht ganz. Wie ein Microsoft Repräsentant gegenüber Business Insider bestätigt hat, wird die neue Konsole einfach Xbox heißen. Die Series X stellt laut Microsoft das Premium Modell der nächsten Xbox Generation dar, ähnlich wie die jetzige Xbox One X.

Obwohl es bislang diesbezüglich noch keine offizielle Bestätigung seitens Microsoft gibt, deutet diese Aussage darauf hin, dass es auch günstigere Versionen der neuesten Konsole geben wird. Aus wirtschaftlicher Sicht würde das insbesondere im direkten Vergleich mit Sony Sinn ergeben. Die haben ja bereits bekannt gegeben, mehrere Versionen der PlaySation 5 zum Launch anbieten zu wollen. Die Xbox Series X soll im Weihnachtsgeschäft des nächsten Jahres veröffentlicht werden.

Quelle: businessinsider.de