NARUTO SHIPPUDEN Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO – Im April für die Nintendo Switch

Das Spiel mit dem viel zu langen Titel NARUTO SHIPPUDEN Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO, wir ab April auch auf der Nintendo Switch erscheinen und enthält besondere Extras.

Naruto Shippuuden bald auch für unterwegs!

Ob im Bus oder in der Bahn, ab April könnt ihr Naruto und seine Freunde auf der Switch erleben. Das Hauptspiel erschien bereits 2016 für andere Plattformen. Käufer dieser Version erhalten alle vorherigen Inhalte wie zusätzliche Charaktere, weitere Szenarien, Pre-Order-Inhalte, die Expansion “Road to Boruto” und DLCs. Zudem werden Kinshiki und Momoshi als zwei weitere Charaktere zur Verfügung stehen. Diese sind in der Switch-Version kostenlos enthalten. Besitzer der PlayStation4-, Xbox One-, oder PC-Version erhalten diese nur über einen kostenpflichtigen DLC. Das Spiel erscheint am 24. April 2020 für die Nintendo Switch und am selben Tag erscheint der DLC für die anderen Plattformen. Weitere Infos zum Spiel könnt ihr hier finden. Und einen neuen Trailer zum Spiel habe ich auch noch für euch unten verlinkt.

Quelle: BANDAI NAMCO via Pressemeldung