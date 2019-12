One Piece Pirate Warriors 4 – Freut euch auf mehr spielbare Charaktere

Für das 2020 erscheinende One Piece Pirate Warriors 4 wurden zwei weitere Charaktere angekündigt, mit denen ihr euch durch Gegnermassen schlagen könnt.

Big Mama is in da house!

Zuvor wurden schon Zorro und Carrot als spielbare Charaktere angekündigt, nun treten zwei weitere Kämpfer dem Ring bei. Die neuen Charaktere werden Kaido und Big Mom sein und werden das Schlachtfeld ordentlich erschüttern. Charlotte Linlin aka Big Mom und Kaido sind zwei riesige Charaktere, die eure Gegner wie Ameisen erscheinen lassen. Beide verfügen über mächtige Attacken und Transformationen, die ihr für euch nutzen könnt. Kaido wurde schon bereits vorher erwähnt, bekommt nun aber noch einen schönen Trailer spendiert. Ein Trailer zu den beiden bringt euch in die richtige Stimmung und zeigt, was die beiden Riesen so drauf haben. Noch mehr Infos zum Spiel gibt es hier. Das Spiel erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Seid ihr Fans der Pirate Warriors-Reihe oder ist euch das zu stumpfes Rumgekloppe?

Quelle: BANDAI NAMCO via Pressemeldung