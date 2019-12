Pokémon GO – Ab jetzt erscheinen Pokémon weltweit in zusätzlichen Gebieten

Alle Pokémon Champs in spe aufgepasst! Seit dem jüngsten Update für Pokémon GO könnt ihr deutlich mehr Pokémon an Orten finden, an denen bislang kaum ein Taschenmonster zu sehen war. Grob gesagt bedeutet das, dass ihr insgesamt noch mehr Pokémon fangen könnt und das weltweit.

Auf der offiziellen Website von Pokémon GO haben die Entwickler von Niantic offiziell enthüllt, dass sich die Erscheinungsrate von den knuffigen Taschenmonstern ab dem 12. Dezember fast verdoppelt haben soll. Davon seien insbesondere Gebiete betroffen, in denen ihr zuvor kaum oder gar keine Pokémon antreffen konntet und das weltweit. Oder um es in den Worten von Niantic umschreiben:

As a result, Trainers might be seeing more Pokemon in places where few Pokemon encounters occurred previously—or even in places where Trainers didn’t encounter Pokemon at all. This Pokemon migration should help encourage Trainers to get out there and explore, as exploration is one of the core principles that drives everything we do at Niantic.