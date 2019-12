Epic Games Store – The Escapists und The Wolf Among Us derzeit kostenlos

Wie jede Woche bietet Entwickler Epic Games Spielern auf der hauseigenen Vetriebsplattform eine kostenfreie Spieleperle an. Diese Woche könnt ihr euch über einen renommierten Indie-Titel freuen.

Indie-Hit und Telltale-Adventure kostenfrei im Epic Games Store

Während ihr euch in den vergangenen 7 Tagen den Action-Titel Jotun kostenfrei sichern konntet, steht euch diese Woche der nächste Indie-Erfolgstitel ins Haus. So bietet Epic Games auch im hauseigenen Store derzeit das Strategiespiel The Escapists zum kostenlosen Download an. Überraschenderweise ist ebenfalls Telltales Adventure The Wolf Among Us derzeit kostenfrei erhältlich. Das Angebot läuft noch bis zum 19. Dezember um 17 Uhr. Danach werden beide Spiele gegen einen weiteren Titel ausgetauscht. Welcher das sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Wer sich das Angebot sichern möchte, benötigt einen Account im Epic Games Store. Dieser kann ebenfalls ohne zusätzliche Kosten angelegt werden.

Quelle: Epic Games Store