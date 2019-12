Persona 5 Royal – Parlez-vous français?

Frisch vom Presse-Account erreicht uns die Meldung, dass Persona 5 Royal eine Lokalisierung in mehrere Sprachen bekommt. Auch Deutsch zählt unter den glücklichen Lokalisierungen.

Persona 5 Royal in französisch!

Nicht nur Deutschland erhält einen Untertitel, denn das Spiel wird auch in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügbar sein. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Persona-Reihe, dass ein Spiel mit mehreren Untertiteln ausgestattet wird. Besonders für Fans des Genres, die nicht unbedingt der japanischen oder englischen Sprache mächtig sind, ist dies eine willkommene Implementierung. Das Spiel soll am 31. März 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Zwei Versionen sind bereits vorbestellbar, die Launch Edition für 59,99 € und die Phantom Thieves Edition für 89,99 € . Dabei kommt letztere Edition mit Artbook und Joker-Maske daher.

“Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 Royal auf den Markt zu bringen und das Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der ganzen Welt auszudehnen.” – Jon Bailey, Brand Director bei ATLUS

Persona 5 Royal Launch Edition (Playstation 4) Viele Stunden abgedrehtes Spielvergnügen mit fantastischen Abenteuern und übersinnlichen Kräften

Lebhafte Charaktere, Feinde und Umgebungen erwarten die Spieler ebenso wie elegante Zwischensequenzen im Anime-Stil

Kämpfen Sie mit einem neuen Charakter und erforschen Sie das neue Gebiet Kichijoji

Enthält das Spiel "Persona 5 Royal" in einer limitierten SteelBook-Hülle und einen Downloadcode für ein dynamisches PS4-Design!

Quelle: ATLUS via Pressemeldung