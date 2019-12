Forza Horizon 4 – Massenkarambolagen im neuen Battle Royale Modus

Ja ihr habt richtig gelesen, Forza Horizon 4 hat überraschenderweise einen Battle Royale Modus erhalten, der sich The Eliminator schimpft. Ab heute könnt ihr diesen gratis ausprobieren, sobald ihr das neueste Update installiert habt. Falls ihr euch fragen solltet, wie zum Geier so ein Modus in einer Rennsimulation aussehen soll, dann lest weiter.

Demolition Derby in Forza Horizon 4

Anscheinend sieht sich aktuell jedes Genre dazu gedrängt irgendeine Art von Battle Royale Modus zu integrieren. So jetzt wohl auch die Microsoft exklusive Rennsimulation Forza Horizon 4, die sich mit The Eliminator, an einer ganz eigenen Umsetzung des Phänomens versucht. Und warum auch nicht, schließlich gibt es schlechtere Ideen als sich mit Autos solange um den Haufen zu fahren, bis nur noch ein einziges fahrtüchtig ist. In The Eliminator geht ihr mit sage und schreibe 72 Rennfahrern an den Start und versucht euch gegenseitig die Köpfe einzufahren beziehungsweise eure Kontrahenten daran zu hindern im immer kleiner werdenden Kreis zu bleiben. Ihr startet dabei alle mit einem klapperigen 1965 Mini Cooper und könnt ihm Verlauf des Rennens bessere Autos freischalten, entweder durch sogenannte Car Drops oder indem ihr als Erster einen der Checkpoints erreicht. Im Grunde also stellt der Modus ein Kopf am Kopf Rennen dar.

Top oder Flop?

Ihr müsst in der immer kleineren Zone bleiben und die Mitte als Erster erreichen, koste es was es wolle. Und ganz ehrlich? Der atmosphärisch chaotische Trailer weckt durchaus Interesse an einem Rennfahrer Battle Royale. Das The Eliminator Update wird ab heute Abend offiziell verfügbar sein. Insgesamt enthält das Update eine Mini-Kampagne, die sich auf den neuen Modus bezieht und neue freischaltbare Karren. Darunter der 2008 Renault Mégane R26.R, der 2016 Porsche GT3 RS und der 1970 Mercury Cougar Eliminator.

Quelle: Forza (via Youtube – Video)