Anno 1800 – Testversion derzeit kostenlos spielbar

Liebhaber von Strategie-Titeln dürfen sich in der kommenden Woche über eine besondere Testversion freuen. So steht derzeit Anno 1800 kostenlos zum Ausprobieren bereit.

Anno 1800 jetzt kostenfrei testen

Publisher Ubisoft gab somit unlängst bekannt, dass Spieler in den kommenden Tagen den Strategie-Titel kostenfrei testen können. Bis zum 18. Dezember um 18 Uhr steht euch das Angebot auf dem PC zur Verfügung. Die Testversion kann sowohl im Epic Games Store als auch via Ubisofts hauseigenem Launcher Uplay heruntergeladen werden. Inhaltlich habt ihr in der Testversion Zugriff auf die ersten der drei Bevölkerungsstufen innerhalb des Sandbox-Modus. Zudem könnt ihr euch bis zum 18. Dezember an dem Koop-Modus samt Tag- und Nachtwechsel erfreuen. Weitere Inhalte aus dem Season Pass sind nicht enthalten. Anno 1800 ist seit dem 16. April 2019 für den PC erhältlich.

Anno 1800 Sonderausgabe (inkl. Soundtrack und Lithographien) - [PC] Die Anno 1800 Sonderausgabe enthält neben dem Hauptspiel einen ausgewählten Spiel-Soundtrack sowie drei hochwertige Lithographien

Beweisen Sie sich im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, Diplomatie und Entdeckungen

Anno 1800 kombiniert beliebte Funktonen aus der 20-jährigen Geschichte von Anno

Quelle: Winfuture