Super Monkey Ball Banana Blitz HD – Ab sofort für PC erhältlich

Super Monkey Ball Banana Blitz HD ist ab heute offiziell für PC erhältlich und bringt einige Exklusivitäten mit sich. Hier findet ihr einige der neuen Features.

Holt euch den Bananenmaus-Cursor!

Das Spiel erschien bereits für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und schafft es nun endlich auch auf den PC. Bei Steam könnt ihr das Spiel herunterladen und erhaltet 20% Rabatt, wenn ihr vor dem 17. Dezember zuschlagt. Wie auch in den anderen Versionen, wird auch Sonic the Hedgehog als freischaltbarer Charakter zur Stelle sein. Für den PC gibt es zudem noch einige Sonder-Features wie, anpassbare Maus-, Tastatur- und Gamepad-Unterstützung, eine konfigurierbare Framerate und besondere Texturfilter. Außerdem unterstützt das Spiel die Steam Cloud, Achievements und alles was Steam sonst noch so bietet. Besonderes Highlight ist der exklusive Bananenmaus-Cursor, den es nur in der PC-Version gibt. Wer den Klassiker noch nicht hat oder das Original für die Wii neu erleben will, der hat jetzt die Möglichkeit zuzuschlagen. Den Link zur Steam-Website findet ihr hier.

Quelle: SEGA via Pressemeldung