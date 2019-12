Resident Evil 3 – Das sind die Inhalte der Collector´s Edition

Passend zur offiziellen Ankündigung des Remakes von Resident Evil 3 auf der vergangenen State of Play kündigte Publisher Capcom nun ebenfalls eine Sammler-Edition für den Horror-Trip an.

Resident Evil 3 erhält Collector´s Edition

Die Collector´s Edition der Neuauflage wird sich dabei vor allem an die des Vorgängers orientieren. So bildet ebenfalls eine 11 Zoll-große Figur den Hingucker der Sammler-Edition. Anstatt Leon S. Kennedy werdet ihr hier selbstverständlich Protagonistin Jill Valentine erhalten. Zudem gesellen sich ein doppelseitiges Poster, auf dem die Karte von Raccoon City abgebildet ist, ein Artbook samt Hardcover sowie den Spiel-Soundtrack. Das Ganze kommt in einer schicken rot-braunen Box daher. Vorbesteller sollen sich zudem über das Classic Costume Pack freuen, welches euch Jill in ihrem originales Kostüm zurückbringt sowie Carlos Oliveira mit seiner altbekannten Frisur ausstattet.

Bislang wurde die Collector´s Edition nur für die USA angekündigt. Ob es diese auch nach Deutschland schaffen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020.

