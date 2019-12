Rocket League – Neues Blaupausen-System wird heftig kritisiert

Mit dem 5. Rocket Pass, der am 4. Dezember veröffentlicht wurde, gehört das Lootbox-System von Rocket League der Vergangenheit an. An die Stelle der verhassten Mechanik sind die sogenannten Blaupausen getreten, die eigentlich für mehr Fairness und Transparenz sorgen sollten. Allerdings scheint die Community an dieser neuen Art Items zu erhalten keinen sonderlichen Gefallen zu finden.

Ist Rocket League ohne Lootboxen schlechter?

Erst seit Kurzem ist das große Blaupausen Update für Rocket League in Kraft getreten, aber es scheinen sich bereits einige Kritikpunkte aufzuzeigen. Anstelle durch Lootboxen und dazugehöriger Schlüssel belohnt euch das Spiel mit sogenannten Blaupausen, die jeweils Baupläne für ein spezifisches Item darstellen. Je nach Seltenheit des Gegenstands wird euch für das Herstellen eine bestimmte Anzahl von Credits verlangt. Credits sind in dem neuen System die Ingame Währung, die ihr aktuell nur durch Kauf von Echtgeld erlangen könnt. Psyonix hatte sich mit dieser Idee erhofft, die Jagd nach speziellen Items zu erleichtern, da ihr nicht mehr auf euer Glück zu hoffen braucht, wenn ihr die diversen Lootboxen öffnet. Und obwohl das ja im Grunde nach einem löblichen Vorhaben klingt, ist das jüngste Feedback der Community größtenteils negativ. Dabei führt die Community auf dem offiziellen Subreddit gleich zwei Hauptgründe auf, warum das neue Feature ihrer Meinung nach unbefriedigend ist.

Weniger Loot, höhere Kosten

Zum Einen wird kritisiert, dass die Blaupausen den Überraschungseffekt vermissen lassen und somit als nicht so belohnend empfunden werden. Ganz davon abgesehen, das Lootboxen gleich mehrere Items enthalten haben, wohingegen man mit einer Blaupause eben nur ein bestimmtes Item herstellen kann. Obwohl jedes Öffnen einer Lootbox einen Schlüssel verbraucht hat, war der Wert des Inhalts verhältnismäßig höher insbesondere, da auch immer die Möglichkeit bestand ein sehr seltenes Item zu ergattern. Zum Anderen kritisiert die Community, das es aktuell keinen Weg gibt sich Credits im Spiel zu verdienen, ohne Geld bezahlten zu müssen. Weder im Rocket Pass, noch durchs Aufleveln oder dem Handel mit anderen Spielern – ohne Echtgeld auch keine Credits. Und davon braucht ihr eine ganz schöne Menge, da es die Preise im Store in sich haben und laut der Spielerbasis in keiner Relation stehen. Zugegeben 20€ für eine einzige animierte Lackbeschichtung ist schon sportlich angesetzt.

Es bleibt jetzt abzuwarten wie Psyonix auf diese Kritik reagieren wird, bislang gibt es noch keinen offiziellen Kommentar der Entwickler. Sobald es dazu kommen sollte werden wir euch natürlich informieren.

Quelle: reddit.com