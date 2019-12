Final Fantasy VII Remake – Spiel erscheint erstmal exklusiv für PlayStation 4

Ruhig wurde es um das Final Fantasy VII Remake, nun hat sich bestätigt, dass das Spiel erstmal zeit-exklusiv für PlayStation 4 erscheinen wird.

Wie lange könnt ihr auf das Final Fantasy VII Remake warten?

Der Twitter-User @Wario64 postete ein Bild, auf dem das PlayStation-Logo, sowie ein zeit-exklusives Datum vermerkt ist. Wenn man dem Post glauben kann dann wird das Spiel genau ein Jahr, also bis zum 21.03.2021, exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Verwunderlich wäre dies nicht und bestätige die Gerüchte. Somit könnte der Titel auch für Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen, aber auf einen Switch-Release werden wir wohl vergeblichst warten. Bereits in der Vergangenheit hat Square immer mehr Final Fantasy-Titel für eine größere Masse veröffentlicht oder freigegeben. Von Square Enix und Sony kam zu dem Tweet bis jetzt keine offizielle Meldung, also bleibt abzuwarten. Würdet ihr ein Jahr mehr für den Titel warten oder kauft ihr euch das Spiel direkt zum PS4-Release?

Final Fantasy VII Remake box art updated with timed exclusive disclaimer – until March 3, 2021 pic.twitter.com/IGL0f5dbBb — Wario64 (@Wario64) December 10, 2019

Quelle: Wario64 via Twitter