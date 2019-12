Der Monatsrückblick November 2019

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Highlights über Highlights

Der November gehört mit zu den krassesten Monaten, wenn es um neue Games geht. Da wäre zum Beispiel das hochgelobte Concrete Genie, die Switch-Adaption von Vampyr und das Remake von Age of Empires 2. Für Rennsportenthusiasten haben wir uns in verschiedene Schalensitze gezwängt (was gar nicht mal so bequem ist 😊 ) und für euch F1 2019, GRID und Need for Speed Heat getestet. Auch der alljährliche Ableger der Call of Duty-Reihe mit dem doch ziemlich vertrauten Titel Call of Duty: Modern Warfare ist in die Redaktion geschneit. Star Wars: Jedi Fallen Order war auch noch mit von der Partie. Doch das oberste Highlight war wohl für die meisten von uns Death Stranding. Unser Redaktions-Opa Marco hatte sich in die kargen und doch zugleich liebevoll gestalteten Landschaften dieses besonderen Titels geworfen. Doch ein bestimmtes Spiel vermisse ich bisher noch. Liebe Leute bei Blizzard, wann dürfen wir denn ENDLICH die Vollversion von WarCraft 3: Reforged genießen?! Ich will zurück nach Azeroth! Wie du sicher festgestellt hast, sind wir wieder richtig am ranklotzen, um dir zeitnah unsere Eindrücke von den neusten Games zu vermitteln. Tja, die Saison Herbst/Winter hat es halt in sich.

Analoges Gaming

Ja liebe Gamer-Gemeinde, es gibt sie noch. Diese sagenumwobene Parallelwelt, in welcher Spiele noch altmodisch und analog gespielt werden. So ganz ohne Controller und dergleichen. Brettspiele haben seit Videospielen, die so dermaßen beliebt sind, nicht wirklich an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil, ihre Popularität ist dank unseres digitalen Hobbys ordentlich gestiegen. Mittlerweile gibt es neben Halo-Risiko und Zelda-Monopoly von Titeln wie Dark Souls, Gears of War und sogar Doom eigene Brettspielumsetzungen. Doch auch andersrum funktioniert das. Games Workshop hat mit den Tabletops Warhammer 40.000 und Warhammer: Age of Sigmar ziemlich beliebte Tabletops entwickelt. Mittlerweile gibt es unzählige Videospiele in dieser Thematik. Zugegeben, nicht alle davon sind nennenswert, dennoch gibt es einige, die eindeutig mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Dawn of War-Reihe war zum Beispiel immer eine meiner Favoriten. Wir haben uns früher stundenlang auf LAN-Partys (das ist wie Online, nur Offline in der Garage mit allen Kumpels und Bier 😊 ) gegenseitig mit Space Marines, Orks und Eldar gegenseitig beharkt. Ach ja, die gute, alte Zeit. Was ich eigentlich sagen wollte: es lohnt sich immer mal durch die aktuellen Brettspiele zu stöbern, wie auch Jasmin in ihrem Beitrag zur SPIEL’19 klarmacht.

Was wir gerade so machen

Aber genug von Gesellschaftsspielen und so. Immerhin gibt’s ja noch eine Menge zu tun. Marco zum Beispiel darf sich in Shenmue 3 durch die Gegend prügeln. Einige von euch können mit dem Titel womöglich gar nichts anfangen. Shenmue feierte sein Debüt Anno 1999 im Dezember. Damals auf der vielversprechenden Sega Dreamcast. Leider konnte sich Sega damit nicht durchsetzen. Viel zu stark war da die Konkurrenz aus den Häusern Sony und Nintendo. Echt schade. Dabei gab es da wirklich gute Spiele für. Glücklicherweise sind die meisten Lizenzen wiederbelebt worden. Doch ob Shenmue 3 wirklich an den Erfolg seines Vorgängers anknöpfen kann, ist wohl fraglich. Während der Großteil der Redaktion sich immer noch ein bisschen über das Pokémon Schwert/Schild-Debakel aufregt und Tim immer noch versucht, seinen Online-Anbieter zu kontaktieren, hab ich tatsächlich ein altes Hobby von mir wiederentdeckt. Mein Neffe und ich sind wieder voll im Warhammer 40.000-Fieber. Nicht digital, sondern analog. Wir haben beide mit einer Space Marines-Armee angefangen und versuchen uns demnächst mal an der einen oder anderen Runde. Aber das gehört eigentlich in den vorherigen Absatz, wenn überhaupt. Aber was soll’s.

Oh du fröhliche

Nach diesem doch recht herbstlichen November, kommt auch wieder die schönste Zeit des Jahres. Die Weihnachtszeit! Das ist die Zeit, in welcher die Menschen besinnlicher werden, Plätzchen essen, Weihnachtsgeschenke kaufen (zumeist unter kriegsgebietsähnlichen Bedingungen), Plätzchen essen und auch mal einen Glühwein trinken. Jetzt schließe deine Augen, atme tief durch und geh einfach mal in dich. Trotz der ganzen Nächstenliebe und dem Plätzchen essen gibt es eine Sache, die dich richtig glücklich macht: GESCHENKE!!! Nur was schenkt man einem Gamer, der womöglich den Xbox Game Pass, EA Access und wie sie alle heißen hat? Dieses Unterfangen könnte durchaus kompliziert werden. Doch da können wir helfen. Mit unserem Geschenk-Guide für Gamer. Da wird jeder Ahnungslose fündig. Denn wenn du nach der Vorfreude auf Geschenke einmal ehrlich zu dir bist, dann weißt du, dass es viel schöner ist zu beschenken als beschenkt zu werden. Es muss nicht immer groß oder teuer sein. Sollte aber von Herzen kommen. Kleine Aufmerksamkeiten, die zeigen, dass du dir Gedanken um deine Mitmenschen machst und die auch zu ihnen passen, sind der absolute Knaller. Aber was erzähl ich dir das. Das musst du selber wissen. Bin ja schließlich nicht deine Oma.

Die NAT-Games Redaktion wünscht Dir und Deiner Familie eine wundervolle Weihnachtszeit und ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest. Und viel Spaß beim Zocken!