The Outlast Trials – Neuer Teil der Outlast-Reihe setzt auf Koop

Der nächste Teil der Horror-Reihe Outlast von Entwicklerstudio Red Barrels heißt nun offiziell The Outlast Trials. Bereits Anfang November haben die Macher des Schockers angekündigt, dass ein neuer Ableger erscheinen wird. Jetzt ist aber klar, dass es sich nicht um Outlast 3 handelt. The Outlast Trials soll keine direkte Fortsetzung der Reihe werden, jedoch im selben Universum angesiedelt sein. Genauer gesagt spielt es zur Zeit des Kalten Krieges. Der Fokus liegt diesmal auf Koop-Gameplay. Zusammen mit anderen Spielern schlüpft man in die Rolle von Testpersonen, die an einem scheußlichen Experiment teilnehmen.

Noch in Entwicklung

The Outlast Trials befindet sich noch einer frühen Phase der Entwicklung. Der Release wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Auch auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Was die Entwickler aber bereits verraten haben, ist, dass der Fokus zwar auf Koop liegt, man aber dennoch alleine spielen kann. Wer also weiterhin Outlast im Singleplayer erleben möchte, kann das auch mit dem kommenden Ableger tun. Weitere Informationen will uns das Entwicklerstudio Red Barrels in den kommenden Monaten liefern.

https://twitter.com/TheRedBarrels/status/1202226475883040769

Quelle: Red Barrels via Twitter