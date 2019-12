Diablo IV – Blizzard gibt Einblick in den Designprozess

Obwohl bis zum Release von Diablo IV noch einige Zeit ins Land ziehen wird, gibt Blizzard schon jetzt neue Informationen zum System-Design preis.

Um der Community schon früh die Möglichkeit zu geben, bei der Entwicklung sowie Entscheidungsfindung mitzuwirken, hat Blizzard sich in einem neuen Blogeintrag erstmals zum Designprozess von Diablo IV geäußert. Das Feedback der Fans sei dabei enorm wichtig, um am Ende ein ausgereiftes Produkt auf den Markt bringen zu können.

Im Post selbst geht man auf Gegenstände, das Fortschrittssystem, Quellen der Macht, die Schlüsseldungeons und mehr ein. Den vollständigen Artikel findet ihr derweil hier.

Ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass die Community für den Designprozess und Feinschliff eines Spiels eine unglaublich wertvolle Ressource darstellt.

Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Großartiges erreichen. Beim Durchlesen von Community-Diskussionen stößt man auf so viele verschiedene Meinungen, dass es selten einen Konsens gibt. Diablo IV befindet sich noch in der Entwicklung, aber wir wollen euch trotzdem auf dem Laufenden halten. Ihr sollt Teil des Schaffensprozesses sein, während wir weiter am Design feilen und an neuen Versionen des Spiels arbeiten. Ich weiß all euer Feedback, das uns bisher erreicht hat, sehr zu schätzen und möchte einige viel diskutierte Themen genauer besprechen.