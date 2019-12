Blair Witch – PS4-Release und Rabatt für PS Plus-Abonnenten

Bereits vor einigen Tagen haben Entwickler Bloober Team und Publisher Lionsgate bekannt gegeben, dass das Horror-Adventure Blair Witch kurzfristig ebenfalls für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Blair Witch ab sofort auf der PlayStation 4 verfügbar

Ab sofort kann das Adventure nun auch für Sonys aktuelle Heimkonsole heruntergeladen werden. Sowohl PC- als auch Xbox One-Besitzer durften bereits am 30. August 2019 Hand an das Grusel-Abenteuer legen. Während der Titel zuvor breits im Xbox Game Pass involviert war und so für Abonnten ohne jegliche Zusatzkosten zum Download bereit stand dürfen nun acuh PlayStation Plus-Abonnenten beim Horror-Titel sparen. So erhalten Mitglieder derzeit 20 Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis. Im PlayStation Store schlägt das Abenteur mit einem Preis von 29,99 Euro zu Buche.

