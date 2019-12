A Plague Tale 2 – Sequel bereits in Entwicklung

‚A Plague Tale‘ wird offenbar einen vollwertigen Nachfolger spendiert bekommen.

A Plague Tale 2 in Entwicklung?

Nachdem der Überraschungshits A Plague Tale in diesem Jahrd diverse Rekorde und Lobpreisungen einfahren konnte, soll sich nun auch ein Sequel in Entwicklung befinden. Wie die französische Webseite Xbox Squad nämlich berichtet, soll A Plague Tale 2 schon im nächsten Jahr offiziell angekündigt werden und im Jahr 2022 auf den Markt kommen. Ein Release für Next-Gen sei dafür ebenfalls geplant.

Was konkret an den Gerüchten dran ist bleibt zunächst abzuwarten. Publisher Focus Home Interactive bestätigte diesen Leak zwar nicht, man lehnt es aber auch nicht per se ab:

Focus Home Interactive und Asobo sind sehr stolz auf die kritische und öffentliche Resonanz von A Plague Tale: Innocence und die Verkäufe. Wir freuen uns über eine solide Anzahl von Auszeichnungen und Nominierungen, darunter für die Best Narrative bei den The Game Awards. Wir wollen unsere Bemühungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit von den Spielern erhält, und werden daher diesen Titel weiterhin so promoten, wie es verdient wird. Auch haben wir letztes Jahr angekündigt, mit Asobo weiter zusammenzuarbeiten, aber nie bestätigt, ob es eine Fortsetzung von A Plague Tale geben wird oder nicht – und wir werden zu gegebener Zeit weitere Details zu diesem Titel veröffentlichen.

Quelle: Focus Home